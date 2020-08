«Le train de l’Enfer»: comment des centaines de passagers sont restés bloqués toute une nuit dans un TGV

Un TGV Hendaye-Paris bloqué à Biarritz pour être jumelé à un autre train et repartir à son point de départ. Un autre train bloqué de longues heures entre Dax et Bordeaux. C’est une situation confuse à laquelle sont confrontés près de 2.500 passagers dans le sud-ouest, indique Le Parisien.

Le problème trouverait son origine dans une «panne d’alimentation électrique dans le secteur de Dax» ainsi que «plusieurs incidents en cours» dont des problèmes de caténaires. Un retour à la normale n’est pas prévu avant mardi midi, selon la SNCF. «Nos équipes sont toujours en cours d'intervention concernant la panne de l'alimentation électrique dans le secteur de Dax», a indiqué l’entreprise ferroviaire.

Colère des passagers

De nombreux passagers ont raconté leur expérience sur les réseaux. «C'est la galère; il y a des familles, des enfants et on n'a pas d'information. Le personnel est dépassé. On nous a promis des plateaux-repas et des bouteilles mais on n'a finalement rien eu», a témoigné une journaliste de l’AFP présente dans le train.

1h15 du matin. Toujours dans le train coincé en pleine voie. Départ de Biarritz à 15h55. Je vais passer toute la nuit avec ma femme et mon fils de 2 ans sans distribution d'eau et nourriture.

Voilà où dort mon fils en plein covid

Bravo @SNCF @ouisncf pic.twitter.com/AyS8mTHDJu — GEN1US (@NormanGenius) August 30, 2020

Dans le train pour Paris depuis maintenant 11h. A l’arrêt depuis 4h au milieu des champs sans aucune annonce. Trajet qui enregistre desormais plus de 7h de retard. Garde ton calme Théo, garde ton calme ... #SNCF — Théo Michel (@Theo_Michel75) August 30, 2020

Parmi ceux bloqués à Hendaye, ville qui n’avait pas la capacité hôtelière pour tous les passagers, certains ont été contraints de dormir à bord du train. Un candidat de l’émission Danse avec les stars, Christian Millette, a fait un bilan de la situation vers trois heures du matin, renommant le Hendaye-Paris «train de l’Enfer».

Train @SNCF 8538 rebaptisé le train de l’enfer !

Biarritz-Paris coincé à Dax. Ça fait 11h que nous sommes pris dans le train sans même une petite bouteille d’eau à nous donner... j’imagine que c’était mieux de les vendre 🙄

Et au niveau de l’info, merci de ne pas nous en donner! — Christian Millette (@cmillettedancer) August 31, 2020

Craintes face au Covid

Des passagers dès lors coincés dans un espace fermé, sans renouvellement suffisant de l’air, ont également exprimé leurs craintes face à l’épidémie. «Nous sommes dans le train au départ de Biarritz à 12h23 et il est 3h du matin. 1100 passagers à bord: pourrait-on avoir des masques afin de ne pas ajouter aux records de ce trajet cauchemardesque celui du plus gros cluster?», a tweeté une voyageuse.

Une autre passagère, jointe par France Bleu, a décrit des passagers très énervés, dont certains avec des problèmes de santé. Une situation «inadmissible, surtout en pleine crise du Covid». Elle remet également en cause la gestion de la SNCF qui, selon elle, aurait pu «se douter que s'il y a un arrêt comme ça prolongé, c'est ingérable avec les masques».

Voyageurs bloqués: le ministre chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari assure que "la SNCF remboursera les billets à hauteur de 300%" pic.twitter.com/nCbPR1LfLo — BFMTV (@BFMTV) August 31, 2020

Interrogé sur BFM TV ce lundi 31 août, le ministre chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a évoqués des «travaux assez conséquents» car «plus de 60 kilomètres de voie principale ont été endommagés». Contrairement à ce qu’ont affirmé certains passagers, le ministre a assuré que la SNCF avait distribué de l’eau, des plateaux-repas et des masques. Un remboursement des billets à hauteur de 300% est également prévu.