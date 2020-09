Un chauffard fuit la police et tombe dans la Seine, ses 2 chiens meurent noyés

Alors qu’un chauffard essayait de fuir la police sur une route de Melun (Seine-et-Marne), sa Renault Express est tombée dans la Seine, rapporte Le Parisien. Le conducteur et son passager ont pu quitter l’habitacle mais les deux chiens qui s’y trouvaient sont morts noyés.

Le 4 septembre, la police a repéré un automobiliste qui faisait des embardées au volant d’une Renault Express sur une route de Melun (Seine-et-Marne). Mais lorsque les fonctionnaires se sont mis à le poursuivre il a fait une sortie de route, selon Le Parisien.

Deux chiens noyés

La voiture a percuté une barrière et est tombée dans la Seine à l’entrée de La Rochette.

Le conducteur, âgé de 28 ans, et son passager ont réussi à sortir et à regagner la berge. Ils ont été aidés par les policiers municipaux.

Mais les deux chiens qui se trouvaient également dans la voiture sont morts noyés. Les hommes ont été hospitalisés. Dès que leur état de santé s’améliorera, ils devront répondre aux questions des enquêteurs.

Un véhicule fait plusieurs tonneaux

Un autre accident de la route a eu lieu le 4 septembre à hauteur de Bodilis, dans le Finistère. Selon Ouest-France, le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture qui a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser sur le bas-côté de la route.

Le chauffeur, sa passagère et trois enfants de six et quatre ans ainsi qu’un nourrisson ont été hospitalisés.