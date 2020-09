Le débat sur le droit de vote dès 16 ans remis sur le tapis

@DBertinotti : « quand on a 16 ans, on a déjà des responsabilités lourdes : on peut reconnaître un enfant, s’engager dans l’armée, travailler. Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on est immature »



Signez et partagez la pétition 👉https://t.co/oT8bQ45LqP

#JeVoteA16ans pic.twitter.com/LCIiSXGomB