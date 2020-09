Bagarres et record de cartons du siècle: l’OM s’impose face au PSG lors d'un match musclé – vidéos

Une pluie de cartons s’est abattue sur le Parc des Princes le 13 septembre lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG (1-0). Cinq cartons rouges, douze avertissements: un record a été établi dans un match de L1.

Grâce à un but de Florian Thauvin, les Marseillais se sont imposés au Parc des Princes face au PSG en remportant pour la première fois en neuf ans le Clasico de la Ligue 1 (1-0, but de Thauvin). Mais la rencontre a été aussi marquée par un record et plusieurs bagarres sur le terrain.

5 red cards in a match! #PSGOMpic.twitter.com/E3t3WmAp52 — PL Fantasy Nepal (@PLFantasyNepal) September 14, 2020

​M.Brisard, l’arbitre, a en effet distribué 17 cartons, du jamais-vu au 21e siècle selon un compte Twitter de statistiques sur le football et le sport français.

17 - 17 cartons ont été distribués lors de ce match entre Paris et Marseille, un record lors d’une rencontre de Ligue 1 au 21e siècle. Bagarre.#PSGOM pic.twitter.com/SQGSw6Jxo4 — OptaJean (@OptaJean) September 13, 2020

Les joueurs qui ont reçu des cartons

Voici les joueurs qui «se sont distingués» pour Paris: en jaune Neymar (11’), Florenzi (13’), Bernat (52’), Paredes (72’), Di Maria (74’), Paredes (90’) et en rouge Neymar (90’), Kurzawa (90’) et Paredes (90’).

​Pour Marseille: en jaune Sakai (7’), Payet (11’), Gueye (39’), Gonzalez (50’), Lopez (61’), Benedetto (71’), Strootman (90’), Benedetto (90’).

Photographie d'une banderole injurieuse

La rencontre a été précédée d'une polémique sur les réseaux sociaux après la publication par des supporters parisiens d’une photographie de banderole injurieuse déployée à Paris, près de la tour Eiffel, disant «PSG-OM: 9 ans de sodomie en bande organisée». Le collectif anti-homophobie Rouge Direct l’a considérée comme une «injure homophobe» et «inacceptable».

La photo d'une banderole déployée près du Parc des Princes visant l'attaquant marseillais Dimitri Payet a également été publiée: «Dimitri, la seule chose que tu as soulevée, c'est Ludivine».