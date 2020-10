Il meurt d’une balle dans la tête lors d'une soirée, ses amis trop alcoolisés pour l’expliquer

Il s’est fait tuer sans que personne ne puisse l’expliquer. Samedi 17 octobre, vers six heures du matin, la police et les pompiers interviennent au boulevard de la Muette à Garges-lès-Gonesse, dans la banlieue nord de Paris, rapporte Le Parisien. Un jeune de 22 ans venait de se faire tirer une balle dans la tête, et la quinzaine de jeunes qui se trouvaient autour de lui n’ont pas pu apporter de récit clair des événements.

Deux pompiers se trouvant sur place lui ont prodigué un massage cardiaque et compressé la plaie avant l’arrivée des secours. La victime, inconnue des services de police, a succombé à ses blessures une heure plus tard alors qu’elle était transportée à l’hôpital Lariboisière à Paris.

D’après les premiers éléments de l’enquête, lui et sa bande avaient passé la soirée et la nuit dans un bar à chicha à proximité. Les jeunes, trop ivres au moment des faits, n’ont pas été capables de répondre aux questions des enquêteurs, précise le quotidien.

Enquête ouverte

Aucune piste n’est donc privilégiée pour l’instant, et personne n’a été interpellé. La Sûreté départementale du Val-d’Oise travaillera en collaboration avec le centre de supervision urbain de Garges-lès-Gonesse afin de déterminer ce qu’il s’est passé entre ce bar et le lieu du coup de feu.