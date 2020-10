Plus de 26.000: le bilan des nouvelles contaminations journalières en France toujours en hausse

L'agence Santé publique France a fait état lundi de 26.676 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit près de 6.300 de plus que la veille (20.468).

Le nombre de patients hospitalisés au cours des sept derniers jours s'élève selon elle à 9.375 et parmi eux 1.584 ont été admis en réanimation. Le taux de positivité des tests est passé en 24 heures de 13,6% à 13,7% et 139 nouveaux foyers d'infection ont été dénombrés, ce qui porte le total à 1.852.

176 décès supplémentaires ont été recensés, ajoute Santé publique France, ce qui porte le bilan français à 34.048 morts depuis le début de l'épidémie.

Couvre-feu

Face à la deuxième vague de l'épidémie, un couvre-feu est en vigueur depuis vendredi minuit et pour quatre semaines au moins en Île-de-France et dans huit métropoles (Aix-Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Étienne et Rouen) afin de tenter d'éviter une saturation des capacités hospitalières.

En outre, le Conseil des ministres a pris ce mercredi 21 octobre la décision de prolonger l'état d'urgence sanitaire en France jusqu'au 16 février 2021. La mesure prévoit l’introduction du couvre-feu pour un certain nombre de départements, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.