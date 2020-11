Une enquête menée dans 15 pays révèle que les Français sont les moins enclins à se faire vacciner contre le Covid

Alors que le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé un vaccin efficace à plus de 90%, les Français semblent particulièrement méfiants envers un tel produit. Un sondage Ipsos mené entre le 8 et le 13 octobre montre que seulement 54% d’entre eux accepteraient de se faire vacciner contre le Covid.

Ce chiffre est d’ailleurs largement inférieur aux données affichées par les 14 autres pays qui ont participé à l’étude. En effet, les populations indienne, chinoise, sud-coréenne et brésilienne affirment toutes à plus de 80% vouloir être vaccinées. Les pays européens tels que l’Allemagne (69%), l’Italie (65%) et l’Espagne (64%) sont un peu moins convaincus.

Non seulement les Français sont les plus hostiles à un vaccin, mais ce sentiment ne fait que progresser. Lors du même sondage Ipsos effectué en août, ils étaient encore 59% à affirmer leur intention de se faire vacciner, soit un recul de cinq points en trois mois. Sur les 15 pays interrogés, la proportion moyenne de personnes favorables au vaccin a reculé de 77 à 73%.

Parmi les raisons évoquées, 34% des 18.000 adultes interrogés craignent les effets secondaires du vaccin, 33% estiment que les essais cliniques ont été menés trop rapidement. Ils sont beaucoup moins à penser que le vaccin ne sera pas efficace (10%) ou à se déclarer antivaccin (10%).

Vaccin obligatoire?

Mardi 10 novembre, le député écologiste européen Yannick Jadot s’est prononcé en faveur de l’obligation de la vaccination en France. «On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'allonger la période de confinement, la période d'affaissement culturel, social, économique de notre pays», a-t-il justifié au micro de Franceinfo.

Il a également salué la décision de l’Union européenne de commander 300 millions de doses de vaccin, appelant à les faire parvenir en priorité aux populations les plus vulnérables. «La vaccination obligatoire est évidemment une piste à envisager», a quant à lui commenté le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradié.