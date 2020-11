Coups de matraque, «on s'est fait gazer»: répression des lycéens grévistes devant le lycée Colbert – images

Des enseignants et des élèves se sont rassemblés devant plusieurs lycées parisiens en signe de protestation contre un protocole sanitaire inadapté aux établissements scolaires. Les principaux lieux de blocage ont été les lycées Brassens (19e) et Colbert (10e).

Devant le lycée Colbert, les forces de l'ordre ont réprimé la tentative de blocage.

PARIS - Tentative de blocage du lycée Colbert contre le protocole sanitaire. #COVID19 .



Intervention des forces de l'ordre pour empêcher le blocus.

«On s'est fait gazer. Je me suis pris des coups de matraque à la main et dans le dos. On essaye juste d'être pacifiste», a indiqué un lycéen à BFM Paris.

Des renforts de police ont été aussi constatés devant le lycée Bergson, où des barricades ont été érigées dans la matinée. Des agents y ont également employé gaz et matraques, selon les images du correspondant de Sputnik sur place et d’autres journalistes présents.

Début de barricade en travers de la route près du lycée Bergson, face au cordon de policiers.

La police arrive de l'autre côté de la rue pour bloquer les lycéens qui galopent pour leur échapper. Les policiers n'arrivent pas à coincer tout le monde et sortent gazeuse et matraque pour les bloquer. Certains escaladent des murs pour sortir.

Un certain nombre de participants à l'action devant le lycée Colbert se sont dirigés dans l'après-midi vers Bergson, a constaté le correspondant de Sputnik.

Peu après, les lycéens ont commencé à quitter les abords du lycée Colbert, de petits groupes se dispersent, un certain nombre se dirigent vers Bergson où ils se retrouvent bloqués par les FDO

Ce mardi 10 novembre a été fixé comme jour de la grève sanitaire par l'ensemble des enseignants et élèves pour pointer la nécessité d'un protocole sanitaire plus strict, notamment de limiter le brassage des élèves dans le secondaire. Les enseignants du primaire réclament plus de remplaçants.

Un total de cinq tentatives de blocage a été recensé dans la capitale ce mardi, selon le rectorat de Paris.

L'une des actions a été prévue rue du Bac, au pied du ministère de l’Éducation nationale.

Le taux de participation, selon les chiffres du rectorat fournies à 20 Minutes, s'élève à 17,7% dans les collèges, 9,6% dans les lycées professionnels, 5,3% dans les lycées généraux et technologiques, et 6,9% pour le premier degré.