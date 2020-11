Six Français sur 10 réfractaires à l'idée de se faire vacciner contre le Covid, un chiffre en augmentation

Le dernier sondage «L'opinion en direct», réalisé par l'institut Elabe pour BFM TV, fait état d'une méfiance grandissante des Français à l'égard d'un possible vaccin autorisé anti-Covid-19.

Selon ce sondage publié mercredi 18 novembre, seuls quatre Français interrogés sur 10 envisagent actuellement de se faire vacciner contre le Covid-19, une proportion en baisse de cinq points depuis le 29 octobre.

À l'inverse, ils sont 46% (+6) à répondre qu'ils ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid-19 si un vaccin était autorisé. 14% (-1) «ne savent pas encore».

Sur cette question, l'écart des réponses entre les hommes et les femmes est particulièrement important: 50% des hommes interrogés se déclarent prêts à se faire vacciner si un produit efficace contre le Covid-19 était disponible, contre 32% des femmes. À l'inverse, 38% des hommes refuseraient, face à 54% des femmes.

Âge et sympathies politiques

Motifs du refus

En termes d’âge, le sondage note que les 50 ans et plus sont les plus enclins à se faire vacciner (48% oui, 41% non) tandis que les 25-49 ans sont les plus réfractaires (32% oui, 53% non). Politiquement, les électeurs d'Emmanuel Macron (67% oui, 28% non) et de François Fillon (55% oui, 29% non) sont plutôt enclins à se faire vacciner contre le Covid-19 . Les autres électorats répondent une majorité de «non» (53%).

La première raison évoquée par les personnes qui déclarent refuser se faire vacciner est le manque de recul sur la maladie et le vaccin (66%). Elle est suivie par la crainte d'effets secondaires indésirables (54%).

Les autres motifs mineurs de refus sont la défiance envers les laboratoires et autorités sanitaires (29%), celle envers les vaccins de manière générale (21%) et l’absence de peur d’attraper le Covid-19 (11%).

Vaccination obligatoire

En ce qui concerne la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour l'ensemble de la population, 60% des Français y sont opposés, contre 21% qui y sont favorables.

Toutefois, le même sondage souligne que hors contexte de Covid-19, 64% des Français ont confiance en les vaccins, contre 36% déclarant «ne pas avoir confiance».