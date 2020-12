La manifestation contre la loi Sécurité globale se poursuit place de la République, à Paris

Une partie du cortège parisien, qui s'est élancé de la Porte des Lilas, est arrivée place de la République. La préfecture de police de la capitale a signalé 30 interpellations et 19 gardes à vue à 18 heures.

Ayant débuté dans le calme, la manifestation a par la suite été émaillée de heurts sporadiques avant de dégénérer sérieusement. Dans la soirée, les forces de l'ordre ont fait usage de grenades, selon les images d'un correspondant de Sputnik présent sur place. Un manifestant a eu un doigt arraché, ont indiqué des témoins et des street-médics.

Les pompiers ont été dépêchés alors que plusieurs départs de feu ont été aperçus place de la République.

Alors que les tensions persistaient place de la République, le hashtag #Jesoutienslapolice est devenu viral sur Twitter.

Plusieurs incidents ont également été signalés dans d'autres villes, dont Rennes et Nantes. À Rennes, la police a utilisé un canon à eau et du gaz lacrymogène face à des tirs de mortiers. Deux CRS ont été blessés à Nantes, dont l'un par un cocktail Molotov.

Ce 5 décembre, l'action pour «les droits sociaux et la liberté» et contre l'article 24 du projet de loi Sécurité globale converge avec une action à l'appel de la CGT qui vise à soutenir les chômeurs et dénoncer la précarité.