Mélenchon appelle à acheter des vaccins à la Russie, à Cuba et à la Chine

Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a clamé sa préférence pour les «vaccins traditionnels», plutôt que pour les nouveaux vaccins à ARN comme celui de Pfizer et BioNTech. Le député appelle à acheter les vaccins russes, chinois et cubains.

Dans un article posté sur son blog, Jean-Luc a pris la défense des vaccins anti-Covid «traditionnels», au détriment des vaccins nouvelle génération. Le chef de file de LFI a notamment affiché un certain scepticisme vis-à-vis des doses produites par Pfizer et BioNTech. Il a rappelé que la vaccination ne pouvait être «que volontaire à cette heure» et qu’il n’était pas admissible de «forcer le choix des gens vers la formule Pfizer».

Plutôt que ces vaccins à ARN, Jean-Luc Mélenchon souhaite que la France privilégie les vaccins plus traditionnels. Le député invite à «acheter les vaccins de cette sorte au pays qui en produisent», citant en particulier la Russie, Cuba et la Chine.

«La méthode des vaccins traditionnels a fait ses preuves quand elle est appliquée avec discernement et réalisme […]. Pour ma part, je favoriserais les vaccins de type traditionnels donnant les hauts pourcentages de résultats positifs comme on les exigeait dans le passé», écrit-il ainsi sur son blog.

«La France est ridicule aux yeux du monde»

Critiquant la lenteur des autorités en matière de vaccination, Jean-Luc Mélenchon fustige des «décideurs en voie de panique» et une France rendue «ridicule aux yeux du monde» par ses errements.

Face aux «béances de la campagne de vaccination», le député des Bouches-du-Rhône appelle à se fier aux «logisticiens et planificateurs», plutôt qu’aux «grands experts bavards».

«Peut-être est-il temps de faire aussi appel aux métiers de l’organisation concrète de la lutte. Les logisticiens et planificateurs existent. […] C’est eux qu’il faut consulter autant et peut-être même davantage que la cohue des grands experts bavards […]. Connaître les virus ne suffit pas pour organiser une chambre froide pour le vaccin», explique-t-il sur son blog.

Jean-Luc Mélenchon souhaite également que des moyens supplémentaires soient alloués à l’Institut Pasteur pour «aboutir à une formule française avant le printemps» en matière de vaccin.