Le gouvernement décide de reconfiner Mayotte pour au moins trois semaines

Le ministère des Outre-mer a annoncé ce jeudi 4 février le reconfinement de Mayotte, une mesure qui durera un peu moins d’un mois et entrera en vigueur le 5 février à 18h00 heure locale.

«Depuis le 1er février, trois communes (Bouéni, Pamandzi et Dzaoudzi Labattoir) étaient confinées du fait de l'observation de taux d'incidence particulièrement élevés [...] Afin de limiter la forte circulation du virus, il a été décidé d'étendre le confinement à l'ensemble du territoire mahorais à compter du vendredi 5 février, 18h00 (heure de Mayotte), pour une durée de trois semaines», indique un communiqué du ministère.

🔴 A la demande conjointe du Préfet de Mayotte et de la Directrice générale de l’ARS, le @gouvernementFR a autorisé le Préfet à placer #Mayotte en #confinement généralisé.

Cette mesure prendra effet vendredi 5.02.2021 à 18h00 pour une période de 3 semaines. — Préfet de Mayotte (@Prefet976) February 4, 2021

Le préfet du département a précisé sur Twitter que «les déplacements entre Mayotte et le reste du territoire national restent possibles, sur présentation d’une attestation et de justificatifs de motif impérieux et d’un résultat de test PCR datant de moins de 72 heures».

Détails à suivre