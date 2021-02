Plus d’un millier de sépultures médiévales découvertes près de l’aéroport de Roissy

Pendant des fouilles archéologiques à Tremblay-en-France, environ 1.200 sépultures datant des époques mérovingienne et carolingienne ont été découvertes en décembre dernier, dont certaines encore bien conservées. Elles proviennent d’une population n’ayant pas laissé d’autres traces.

Une équipe d’archéologues a découvert en décembre dernier une nécropole entière comprenant 1.200 sépultures qui datent du haut Moyen-Âge à Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis, rapporte le site de la ville.

Les fouilles ont duré dix mois. Une zone de 5,3 hectares dans le quartier du Vieux-Pays, près de l’aéroport de Roissy, a été examinée par le groupe de chercheurs, diligenté par Grand Paris Aménagement (GPA).

Il s’agit d’un village médiéval qui avait déjà été fouillé en 2014 et en 2015 mais dont les limites ont été cette fois mises au jour. Les tombes découvertes ont été mises en place dans une période comprise entre le VIe et le XIIe siècle, soit pendant les époques mérovingienne et carolingienne, indique le portail.

Certaines d’entre elles sont dans un très bon état.

«Les défunts étaient encore en place, entiers, habillés et déposés dans des caisses en bois dans de larges fosses au VIe siècle, dans des contenants en plâtre par la suite, puis en linceul», affirme Aurélie Mayer, archéo-anthropologue, responsable des opérations.

Elles auraient été détruites

Comme un bassin de rétention d’eaux pluviales devrait être installé non loin, «sans ces fouilles préventives, les vestiges archéologiques auraient été voués à la destruction», précise-t-elle. C’est «une nécropole entière d’une ampleur exceptionnelle».

Les études des sépultures et des squelettes vont durer au moins deux ans. Les chercheurs ont l’intention d’en apprendre plus sur la vie d’une population dont les traces n’existent pas et d’établir le profil démographique des personnes inhumées, précise le site de la ville.