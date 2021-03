Encore 10 millions de personnes prioritaires attendent toujours leur dose de vaccin, selon Véran

En déplacement ce 6 mars dans un centre de vaccination à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne, Olivier Véran, accompagné de Jean Castex, a rappelé qu’encore 10 millions de personnes appartenant au groupe prioritaire attendaient toujours de se faire vacciner.

«En fait quand on met bout à bout, aujourd’hui il y a encore plus de 10 millions de Français qui sont concernés par la priorité de la vaccination, alors que, vous voyez, on a eu, on a vacciné plus de cinq millions de personnes, bientôt six», a expliqué M.Véran lors d’une discussion avec une femme «âgée, diabétique et insulino-dépendante».

Celle-ci s’interrogeait sur la question de savoir pourquoi elle n’avait toujours pas reçu son vaccin.

«Je me disais je suis dans les priorités et bah non!», s’est-elle étonnée.

Olivier Véran: "Il y a encore plus de 10 millions de Français qui sont concernés par la priorité de la vaccination" pic.twitter.com/e1OmqAj7FW — BFMTV (@BFMTV) March 6, 2021

Campagne vaccinale en France

La campagne vaccinale a débuté en France fin décembre avec la vaccination des plus fragiles: certains groupes de professionnels de santé et les résidents des Ephad. Selon le Premier ministre, à ce jour, plus de 80% de ces derniers ont déjà reçu leur première injection.

Aujourd’hui, les autorités misent sur une accélération de la campagne de vaccination qui permettra, si les contrats commerciaux de producteurs de sérum sont bien respectés, de vacciner 30 millions de Français d’ici l’été.