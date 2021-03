Les promeneurs sur les quais de Seine évacués par les forces de l'ordre – vidéo

#COVID19 | Nouvelles mesures pour limiter la circulation épidémique à Paris :

➡️Fermeture des magasins et centres commerciaux non alimentaires de + de 10 000 m²

➡️Interdiction de consommer de l'alcool dans l’espace public entre 11h et 18h étendue à différents lieux de la Capitale pic.twitter.com/tBC3CMkKEg