Le vol d’un ordonnancier permet un trafic à Toulouse de l’une des drogues les plus dangereuses

Un groupe de Toulousains a volé entre 2018 et 2021 des ordonnances médicales afin de se procurer dans des pharmacies du Fentanyl, l’une des drogues les plus dangereuses au monde, rapporte La Dépêche du Midi. Sept personnes ont été mises en examen.

Le Fentanyl est un antidouleur et l’une des drogues les plus mortelles, 100 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus que l’héroïne. Une prescription médicale est nécessaire pour s’en procurer dans une pharmacie.

À Toulouse (Haute-Garonne), sept personnes ont été mises en examen le 10 mars pour trafic de drogue et altération frauduleuse. Ils avaient en effet volé un ordonnancier pour se faciliter la tâche, précise La Dépêche du Midi.

Les malfaiteurs ont utilisé les feuilles vierges de ce précieux carnet pendant trois ans, entre 2018 et 2021, pour faire de fausses prescriptions de Fentanyl.

Un malade imaginaire

Ils jouaient ensuite un spectacle dans des pharmacies du département, où un malade imaginaire présentait la prescription pour obtenir de la drogue, dont une partie était consommée par «le comédien», et l’autre revendue clandestinement.

Mais un jour, un pharmacien a décidé de vérifier la prescription en appelant le médecin qui avait prétendument délivré l’ordonnance. Ce dernier a rapidement porté plainte auprès de la gendarmerie. Une information judiciaire a été ouverte fin décembre 2020. Sept personnes, dont cinq récemment condamnées à de la prison ferme, ont été identifiées.