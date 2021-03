Olivier Véran: «Nous ne savons pas quand aura lieu le pic épidémique»

Olivier Véran s’exprime ce jeudi 11 mars en point presse à l’issue d’une semaine marquée par une prolongation du confinement le week-end à Dunkerque. Le ministre devrait notamment énumérer les départements placés en surveillance renforcée.

Le Quai d’Orsay a annoncé plus tôt dans la journée l’assouplissement des conditions d’entrée et de sortie du territoire national pour les déplacements hors de l'Union européenne et ce, à partir du 12 mars.

Pour le troisième jour consécutif, le nombre des patients en soins intensifs reste à un niveau inquiétant, légèrement au-dessous des 4.000. Les nouveaux cas se montent à entre 20.000 et 30.000 par jour.

Le bilan total de la crise sanitaire approche des 90.000 décès, parmi lesquels les quelque 300 de ces dernières 24 heures.

La campagne vaccinale se poursuit avec plus de 4,3 millions de personnes ayant reçu une première dose, selon les calculs arrêtés à mercredi soir. Plus de 2,1 millions se sont vu injecter la deuxième.