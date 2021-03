Après le stade Vélodrome, le Stade de France sera transformé en centre de vaccination

Le plus grand stade français, situé à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, sera transformé en grand centre de vaccination qui permettra de faire des injections à des milliers de personnes chaque semaine, comme l’indique un communiqué publié le 19 mars sur le site du département.

Selon ces informations, l’ouverture de ce «vaccinodrome» est programmée pour début d’avril. Mais la date de son ouverture n’est pas encore précisée.

Ce centre permettra ainsi de vacciner chaque semaine «des milliers d’habitantes et habitants de la Seine-Saint-Denis mais aussi de l’Île-de-France».

Le communiqué précise que ce projet est le résultat d’un travail «avec l’agence régionale de santé d’Île-de-France, la préfecture de la Seine-Saint-Denis et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris» en lien avec le département et la ville de Saint-Denis.

«Dans cette perspective, et alors que plus de 50% des personnes de plus de 75 ans ont été vaccinées en Seine-Saint-Denis selon les données officielles, nous appelons, ensemble, à ouvrir la vaccination à de nouveaux publics», écrivent dans leur déclaration Stéphane Troussel, président du Conseil départemental, et Matthieu Hanotin, maire de Saint-Denis, convaincus que la vaccination est la clé pour «faire baisser la pression sur le système hospitalier et réduire les formes graves» du Covid-19.

Plusieurs sites de loisirs déjà mobilisés

Pour contribuer à l’accélération de la vaccination dans l’Hexagone, plusieurs sites de loisirs ont été utilisés comme centres où il est possible de se faire inoculer des vaccins anti-Covid.

Ce week-end des 20 et 21 mars, l’hippodrome de Marcq-en-Barœul est transformé en centre de vaccination éphémère. De 8h à 18h, 1.500 injections du vaccin de Moderna vont être réalisées sur les personnes de plus de 75 ans ou de plus de 18 ans avec pathologies et comorbidités fortes.

Auparavant, un autre centre de vaccination avait été installé dans une partie du stade Vélodrome de Marseille. Jusqu'au 30 juin et à raison de six jours par semaine, l'enceinte accueille des volontaires.

De plus, depuis le 18 et jusqu’au 20 mars, le dojo d’Amnéville a ouvert ses portes pour les personnes qui voulaient recevoir des injections.

Un autre site a été ouvert à Moncoutant, dans les Deux-Sèvres, où la vaccination contre le coronavirus s’est déroulée dans une discothèque. Fermée depuis un an, les gérants l'ont mise à disposition des médecins du secteur depuis début mars.