Marlène Schiappa souhaiterait que Cyril Hanouna présente le débat d’entre-deux-tours à la présidentielle

Alors que des rumeurs sur sa possible candidature ont déjà couru depuis le dépôt de la marque Hanouna2022, le présentateur les a déjà dissipées en déclarant à l’antenne de CNews qu’il n’en avait pas la moindre envie. Toutefois, il pourrait tout de même jouer un rôle dans la prochaine présidentielle. Selon Le Monde, Marlène Schiappa voit en lui un coprésentateur du débat de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle.

Dans un article dédié au présentateur «Cyril Hanouna, le côté obscur de la farce», le quotidien indique que la ministre déléguée à la Citoyenneté estime qu’il a été l’un des premiers à prendre au sérieux le mouvement des Gilets jaunes. Pour rappel, à l’automne 2018, sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, il a proposé à ses deux invités faisant partie du mouvement qui venait de naître de devenir leur «porte-parole à la télévision» pour essayer de «faire avancer les choses, dans le calme».

En outre, estime-t-elle, Cyril Hanouna est «quelqu’un de brillant, qui connaît la société française».

Une habituée du plateau

Le fait que la ministre à la Citoyenneté et le présentateur s’entendent bien n’est point une surprise. Il n’est pas rare de la voir sur le plateau de son émission Touche pas à mon poste, où elle aborde une variété de sujets allant de réponses à la question sur la possibilité qu’elle se présente à la présidentielle aux détails supplémentaires sur son projet de «Quartiers sans relous» (QSR).

En outre, en février 2019, on pouvait le voir à ses côtés lors d'un grand débat spécial organisé à l'Assemblée nationale et consacré aux mères isolées. Pour rappel, Mme Schiappa occupait alors le poste de secrétaire d’État à l'Égalité entre les femmes et les hommes.

Ils ne cachent pas le fait que leur collaboration fonctionne. Comme l’écrivait L’Express, ils échangent régulièrement par SMS.

Recevoir tous les candidats en mars prochain

«C’est ici, sur ce plateau, que se jouera l’élection présidentielle», avait lancé en février dernier Yann Moix. Or, comme l’indique le quotidien, effectivement Hanouna a pour ambition d’accueillir sur le plateau tous les candidats à la prochaine présidentielle.

«Peut-être d’abord en solo puis, dans un second temps, tous ensemble, toujours en présence du public.»

De surcroît, il voudrait mettre en place ce projet en mars.