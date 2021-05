Le cap du déconfinement sera-t-il maintenu? Le gouvernement livre des détails sur les modalités

S’exprimant ce 10 mai sur LCI, le ministre de la Santé a confirmé la réouverture de «toutes les terrasses» en France, la situation sanitaire dans le pays le «permettant». Plus tard, le gouvernement a fait part des modalités de chaque étape du déconfinement et le Premier ministre a annoncé au Parisien la «sortie durable» de la crise sanitaire.

Invité ce 10 mai sur LCI, Olivier Véran a confirmé que le 19 mai les terrasses rouvriront «toutes et dans toute la France». Le maintien du calendrier fixé par Emmanuel Macron fin avril ainsi que les précisions concernant les conditions de la réouverture progressive ont été, plus tard dans la journée, communiquées par les services du Premier ministre.

«Je dis oui parce que les conditions le permettent… À l’heure à laquelle je vous parle, l’épidémie poursuit sa décroissance, parce que les Français ont été solides. Ils ont été courageux. Les mesures de freinage ont fonctionné», déclare Olivier Véran sur le plateau de LCI.

«La pression sanitaire sur nos hôpitaux, sur nos réanimations diminue à un rythme qui est désormais soutenu», poursuit-il tout en tenant à souligner que, malgré cela, le virus continue à circuler «à un niveau élevé».

Cafés, magasins, cinémas

La réouverture des terrasses de cafés et de restaurants sera accompagnée d’un protocole sanitaire strict: 50% de la capacité et un maximum de six personnes par table, selon les informations obtenues par l’AFP auprès de Matignon. Alors que, le 9 juin, le maximum de six clients par table en terrasse sera maintenu, la jauge de 100% sera autorisée. La réouverture des cafés et restaurants en intérieur, prévue pour le 9 juin, se fera d’abord avec la jauge de 50% et six clients par table avant de passer à la reprise du travail sans restrictions le 30 juin.

Les commerces non-essentiels ainsi que les marchés couverts, qui vont également rouvrir leurs portes le 19 mai, devront respecter une jauge de huit mètres carrés par client. La même règle sera appliquée aux musées. À compter du 9 juin, la jauge pour les commerces, marchés et établissements culturels passera à quatre mètres carrés par client avant d’être complètement levée le 30 juin.

Quant aux cinémas, salles des fêtes et chapiteaux, le 19 mai ils pourront rouvrir à 35% de leur capacité d’accueil initiale et un maximum de 800 spectateurs par salle. Le 9 juin, ce plafond sera de 5.000 personnes et la jauge autorisée de 65% de la capacité maximale. Pour les événements de plus de 1.000 personnes, un pass sanitaire sera nécessaire. À partir du 30 juin, il n’y aura plus de jauges, mais un pass sanitaire pour plus de 1.000 spectateurs sera toujours en vigueur.

Il est à noter que la levée de toutes les restrictions concernant les jauges et la capacité des établissements ne signifie pas la fin des gestes barrières.

Assouplissement pour le sport

L’AFP rapporte par ailleurs que le 19 mai marquera également la reprise du sport en intérieur par les mineurs et celle des compétitions amateurs. Ainsi, à partir de cette date, les mineurs seront autorisés à reprendre le chemin des gymnases et des piscines, «pour les sports sans contacts dans une jauge de 50% de la capacité de l'établissement». La même jauge sera instaurée pour le travail des salles de sport qui vont rouvrir leurs portes dans le cadre de la troisième étape du déconfinement, le 9 juin.

La France est «enfin en train de sortir durablement» de la crise

Dans une interview au Parisien parue ce 10 mai au soir, le Premier ministre lui aussi se montre rassurant quant à l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.

«Je le dis de la façon la plus claire: nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire», affirme Jean Castex au quotidien en précisant que cette sortie va «se faire de façon progressive, prudente et accompagnée».

«La tendance est claire, nous touchons au but et c’est une bonne nouvelle.»