Macron va personnellement décorer Édouard Philippe de la Légion d’honneur

Officiellement grand officier de la Légion d’honneur, Édouard Philippe n’a pourtant pas encore reçu sa décoration des mains d’Emmanuel Macron. D’après Le Parisien, la cérémonie, repoussée à cause du contexte sanitaire, devrait bien avoir lieu très prochainement à l’Élysée.

Vers la mi-juin, l’ancien couple exécutif sera à nouveau réuni lors d’une cérémonie à l’Élysée pendant laquelle le Président remettra la médaille de grand officier de la Légion d’honneur à son ex-chef du gouvernement, selon Le Parisien. Ce titre lui revient automatiquement pour avoir passé plus de deux ans à Matignon. L’événement avait été reporté à deux reprises à cause du Covid-19.

«Le Président a sûrement très envie de le faire, et cela fera très plaisir à Édouard», commente auprès du quotidien un proche du maire du Havre.

«Ce sera un moment de reconnaissance et de remerciement pour un homme loyal et un grand serviteur de l’État, qui a participé fidèlement aux trois premières années du quinquennat», confie l’entourage d’Emmanuel Macron.

La rencontre sera suivie de près, alors que les deux hommes se sont à peine parlé, du moins officiellement, depuis que M. Philippe n’est plus au gouvernement. Une certaine ambiguïté persiste du côté de ce dernier quant au rôle qu’il compte jouer pour la présidentielle. «Le doute est permis», reconnaît un soutien du Président qui reproche à l’ancien Premier ministre de «garder un œil sur 2022».

Tour de France

Après plusieurs mois de silence médiatique, Édouard Philippe est revenu sur le devant de la scène depuis le mois d’avril dans le cadre de la parution de son livre «Impressions et lignes claires» qu’il a coécrit avec son ami et conseiller Gilles Boyer. Depuis, il multiplie les passages dans les villes de France, entre séances de dédicace et soutien à des candidats aux régionales proche de la droite ou de Macron.

Pendant ce temps, le chef de l’État parcours lui aussi le pays pour défendre son bilan et «prendre le pouls» du pays, un acte perçu comme le départ de sa campagne présidentielle. À ce stade, Édouard Philippe n’a pas déclaré s’il soutiendrait ouvertement le Président sortant ou un autre candidat.

Le maire du Havre reste en tout cas la personnalité politique préférée des Français depuis plusieurs mois. La tendance est toujours confirmée en juin par un sondage Elabe, lequel lui donne plus de 50% d’opinions favorables, le seul politicien à dépasser ce seuil. Reste à savoir ce qu’il fera de cette popularité.