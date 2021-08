Les salles de cinéma subissent de plein fouet l’introduction du pass sanitaire

Les cinémas, musées et autres lieux touristiques subissent de plein fouet l'application du pass sanitaire depuis le 21 juillet. Les salles obscures ont ainsi subi un plongeon de 70% du nombre d'entrées au lendemain de l’introduction du document.

Depuis l’entrée en vigueur du pass sanitaire pour les salles de cinéma le 21 juillet, celles-ci sont en manque de spectateurs. Ce jour-là, un peu plus de 250.000 entrées ont été recensées dans le pays, soit une baisse de 70% par rapport à la semaine précédente, a indiqué à France Bleu Paris Marc-Olivier Sebbag, le délégué de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF).

«Pour le premier jour de l'instauration du pass sanitaire, la fréquentation des salles a baissé de 70% par rapport à la veille. C'est-à-dire que le mardi 20 juillet, il y avait 700.000 personnes dans les cinémas en France, le lendemain il y en avait 260.000», a-t-il indiqué.

Il a en outre pointé du doigt la confusion dans laquelle le document est entré en vigueur.

«Il y a eu un mélange d'informations, des messages différents et contradictoires lors de la mise en place.»

Il a pourtant dit espérer que les choses allaient «rentrer dans l’ordre».

Selon les données du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), la fréquentation a atteint 14,1 millions d’entrées en juillet 2021, soit trois fois plus qu’en juillet 2020 et 22,8% moins par rapport à juillet 2019. Toutefois, le déploiement du pass sanitaire a nettement ralenti la dynamique observée en juillet, la fréquentation quotidienne retrouvant son niveau de fin juin.

Dans cette situation, certaines salles envisagent de fermer jusqu’à fin août pour analyser les développements, tandis que d’autres optent pour ouvrir un jour sur deux sans pass sanitaire, mais avec une jauge limitée à 50 personnes, ce qui permet de ne pas contrôler le pass à l’entrée.

Tourisme

Les cinémas ne sont d’ailleurs pas les seuls établissements à pâtir de cette situation. Les professionnels du tourisme se plaignent aussi, alors que la saison débutait plutôt bien. Et ce n’est pas le pass qui est critiqué, mais plutôt la précipitation dans laquelle les choses ont été faites.

«Si on avait su plus tôt, j'aurais recruté moins de guides, j'aurais fait moins de communication», a expliqué à France Bleu Alban de Goulaine, le directeur du site la Grotte Chauvet 2 dans l’Ardèche.

Il a fait remarquer que les campagnes de communication pour le site se chiffraient en centaines de milliers d'euros.

Restauration

Dans ce secteur-là, le pass n’est pas encore obligatoire. Le Conseil constitutionnel doit prendre sa décision sur la loi sanitaire, qui comprend l'extension du fameux sésame, ce 5 août. Si le feu vert est donné, la mesure entrera en vigueur dès le lundi 9 août. À compter de ce jour, le pass sanitaire s’appliquerait aux restaurants, bars et cafés, ainsi qu’aux transports de longue distance. Certains redoutent cette date.

«Là où je suis très inquiet, c'est pour les cafetiers et surtout leur terrasse. Le contrôle peut prendre deux à trois minutes si le client pose des questions (…) or on boit un café en deux ou trois minutes aussi. Cela va être très compliqué», a déclaré à France Bleu Éric Fontaine, président du syndicat hôtelier UMIH 72.

Pourtant, certains établissements ont décidé d’anticiper, comme des restaurants de la Côte fleurie, en Normandie, et contrôlent d’ores et déjà le pass. Ce qui ne fait pas disparaître les craintes.

«Parfois, si on demande le pass sanitaire, les clients décident de ne plus venir. Donc je redoute une baisse de la fréquentation, j'imagine une baisse de 30% à 40%», a déclaré à France info le directeur d’un restaurant.