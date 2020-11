Bilan de l’accord trilatéral sur le cessez-le-feu au Haut-Karabakh

Les affrontements entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises au Haut-Karabakh se sont arrêtés le 10 novembre conformément à un accord signé le 9 novembre par le Premier ministre arménien et les Présidents azerbaïdjanais et russe.

Le 9 novembre, le Président azerbaïdjanais Ilham Aliev, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le Président russe ont signé une déclaration sur l'arrêt complet des hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabakh à partir du 10 novembre 2020.

Aux termes de l'accord, des soldats de maintien de la paix russes doivent être déployés à la ligne de contact au Haut-Karabakh et le long du couloir de Latchin reliant la région à l'Arménie.

Bakou et Erevan procéderont à un échange de prisonniers et de corps de soldats tués pendant les affrontements. Les réfugiés et les personnes déplacées rentreront dans leurs foyers au Haut-Karabakh et dans les régions voisines sous le contrôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

