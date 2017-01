Des câlins gratuits… avec un requin!

Dès que Rick Anderson, plongeur et directeur d'un centre de plongée sous-marine, s'approche de son amie, une femelle requin dormeur de Port-Jackson, elle vient tout de suite à sa rencontre.

« J'ai commencé à jouer avec elle quand elle ne mesurait que 15 centimètres », a raconté l'Australien, qui compte quelque 27 années de plongée à son actif.

Selon lui, il s'approche d'elle tout doucement pour ne pas lui faire peur avant de commencer à la tapoter.

« Aussitôt qu'elle s'est habituée à ma compagnie, j'ai commencé à la prendre dans mes mains et à lui parler avec mon respirateur », a poursuivi le plongeur.

Ensuite, la requin a pris l'habitude de suivre son nouvel ami jusqu'à ce qu'il la caresse.

« La plupart des plongeurs, voyant cela pour la première fois, ne pouvaient pas en croire leurs yeux », a expliqué Rick Anderson, ajoutant qu'il ne la nourrit pas et la traite comme un chien de compagnie.

