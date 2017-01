Vous reprendrez bien une canette de smog de Pékin?

Dorénavant, les magasins chinois invitent à déguster tant de l'air frais en cannettes que du smog de la capitale chinoise. En réponse aux canettes d'air pur, l'entrepreneur basé à Pékin Dominic Johnson-Hill a décidé de mettre en vente le smog, signale le South China Morning Post. Le produit est baptisé Beijing Air (« l'air de Pékin ») et coûte quatre dollars (3,73 euros) par cannette.

« Maintenant vous pouvez prendre un peu de Pékin avec vous, où que vous alliez. Les conserves sont pratiques à utiliser, chaque cannette contient un mélange unique d'oxygène, d'azote et de quelque chose encore », lit-on sur le site officiel de la marchandise.

L'idée a été inspirée par les Chinois achetant des cannettes d'air frais — situation peu ordinaire mais tristement connue à Pékin. Selon le businessman, son invention est populaire : il vend jusqu'à 100 cannettes de Beijing Air par jour.

Début janvier, la Chine a déclaré l'alerte rouge, la plus haute, à la pollution atmosphérique. Le smog a perturbé la circulation routière et retardé des vols. Le smog plane sur Pékin toute l'année, mais de novembre à mars le problème se pose le plus crûment.

En 2017, la ville entend dépenser environ 2,5 milliards de dollars (2,4 mds EUR) pour lutter contre la pollution atmosphérique. Concrètement, les autorités de Pékin envisagent de créer une unité de police écologique chargée de lutter contre le smog.

