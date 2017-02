Des moniales enceintes à Milan après avoir accueilli des migrants

En juillet 2016, cinq migrants ont frappé à la porte d'un couvent à Milan en demandant asile, chose qui leur a tout naturellement été accordée.

Cependant six mois plus tard, la mère supérieure du couvent a eu une très mauvaise surprise en découvrant une dizaine de ses jeunes sœurs enceintes.

Indignée par cette nouvelle, la supérieure, une dame d'un certain âge, a réclamé aux sœurs de renoncer au noble travail de religieuse et de quitter le couvent. Elle regrette d'avoir été malade à cette période-là et de ne pas avoir pu être au couvent pour empêcher ce péché.

Cependant, malgré l'évidence de la situation, les futures mamans essaient de se justifier en déclarant ne jamais avoir eu de rapports sexuels avec les migrants.

« Nous n'avons rien fait de mal. Ces malheureux avaient besoins d'amour et d'être consolés. Marie est aussi tombée enceinte tout en restant vierge. La supérieure croit, tout comme nous toutes, à sa chasteté. C'est aussi un miracle pour nous et nous en remercions le Bon Dieu », déplorent des soeurs.

En regardant cette histoire de leur fenêtre des migrants sont tout simplement ravis de leur séjour italien ainsi que de l'accueil qui leur était accordé:

« Merci les sœurs! Merci l'Italie », a écrit l'un d'eux.

Aussi incroyable qu'absurde cette nouvelle publiée par le quotidien Giornale Italiano fait le buzz sur Internet et se propage à toute allure sur les réseaux sociaux.

Les commentaires sur Twitter oscillent entre surprise et indignation.

Loué soit Jésus et Marie

Sia lo dato Gesù e Maria https://t.co/5UGvCQFoRM — principe Leone (@PRINCIPELEONE76) 29 января 2017 г.

J'aimerais comprendre comment ils font pour inventer cela

Vorrei capire come le inventano… https://t.co/HGNvk26c46 — Interracial love ita (@coppie_miste) 25 января 2017 г.

Partage si tu es indigné

