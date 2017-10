Un ver de terre d’un mètre de long découvert en Australie (Image)

Dans le Queensland, un État australien bordé par la mer de Corail et l'océan Pacifique, des vers de terre «géants» — endémiques de la région — ont quitté leurs tunnels souterrains et sont remontés à la surface à cause d'une saison de pluie prolongée, relate le journal The Courier-Mail.

This giant earthworm was captured at Mount Tambourine. Picture: Kelli Mace #7News pic.twitter.com/uKaqwBrISI — 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 24 октября 2017 г.

La photo ci-dessus a été prise par Kelli Mace, résidente du Mount Tamborine, et diffusée à la télévision par Channel Seven.

Robert Raven du Musée du Queensland a de son côté affirmé au journal que les vers de cette espèce pouvaient atteindre deux mètres de long, bien qu'en moyenne leur longueur dépasse rarement un mètre.

«Le fait qu'on en voit plusieurs témoigne du fait qu'il pleut des cordes», a-t-il expliqué.

À cause de ses dimensions impressionnantes, on observe de grandes variations du climat à l'intérieur même de l'État du Queensland. Une faible pluviosité et des étés très chauds caractérisent le climat de l'intérieur occidental, tandis qu'à l'extrême nord sévit une saison humide de mousson, et que le long de la bande côtière règnent des températures élevées.