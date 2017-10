Ce casse-tête destiné aux astronautes déroute les internautes

Et vous, pourriez-vous résoudre facilement ce casse-tête extrait d’un test destiné aux futurs cosmonautes?

Le spationaute britannique Timothy Peake a publié sur sa page Facebook un casse-tête qu’il avait dû résoudre par le passé pour être admis dans l’équipe des astronautes.

«Imaginez que devant vous il y a un cube. Vous pouvez le tourner à gauche, à droite, en avant (vers vous), en arrière. Sur le fond de ce cube, il y a un point. Maintenant, mentalement tournez ce cube: en avant, à gauche, à gauche, en avant, à droite, en arrière, à droite. Où se trouvera le point?», a-t-il demandé à ses abonnés en accompagnant son poste de cette image:

​Depuis le 21 octobre, date de la publication du post, il a été partagé plus de 900 fois et a recueilli plus de 2.000 commentaires. Certains internautes ont avoué qu’ils s’y perdaient, d’autres, au contraire, assuraient que la «réponse était incluse dans la question».

Selon-vous, où se trouvera donc le point?