Mille milliards de dollars: une plainte hors-norme déposée contre Apple aux USA

Violetta Mailyan, habitante de la Californie, contrariée par le ralentissement intentionnel de l’iPhone, a décidé de déposer une demande en justice sans précédent contre la société Apple pour 999.999.999.000 dollars, c’est-à-dire, elle veut poursuivre Apple pour près de mille milliards de dollars.

Cette plainte a été déposée le 23 décembre 2017, selon des documents à la disposition du site Patently Apple.

New York, a également déposé plainte contre l'entreprise américaine, mais ses demandes se sont avérées plus «modestes»: la femme veut recevoir une indemnité d'un montant de 100 millions de dollars.

Dans ces deux cas, les plaintes concernent un cas de fraude par fausse déclaration et une accusation de concurrence déloyale.

Stefan Bogdanovich, habitant de Los Angeles, a été le premier à poursuivre Apple pour le ralentissement intentionnel présumé de ses smartphones. D’après lui, la société a enfreint les termes du contrat avec l’acheteur en ralentissant des smartphones à son insu.

Apple avait précédemment reconnu que le ralentissement de certains anciens modèles d’iPhone était effectué intentionnellement et avait indiqué que cette mesure était appliquée aux modèles iPhone 6, iPhone 6s et iPhone SE pour augmenter la durée de vie de la batterie et réduire le risque de coupure inattendue du smartphone.