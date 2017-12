Les prédictions les plus célèbres de Nostradamus qui se seraient réalisées

Les prophéties du célèbre médecin français Michel de Notredame pour 2018 suscitent actuellement une grande animation. Certaines, qui se seraient déjà réalisées, présentent aussi un grand intérêt pour les internautes. En voici la liste établie par le site The Independent.

1. Mort d’Henri II

Le lion jeune le vieux surmontera;

En champ bellique par singulier duel

Dans cage d'or ses yeux lui crèvera

Deux plaies une, puis mourir, mort cruelle.

Henri II, roi de France, mourut en 1559 après que Gabriel de Lorges, comte de Montgomery, le tua par hasard pendant un tournoi. Les deux avaient des lions sur leurs boucliers. La lance du comte transperça un des yeux et une des tempes du roi qui, malgré les efforts du chirurgien Ambroise Paré, mourut dix jours plus tard.

2. L’ascension d'Hitler

De pauvres gens un jeune enfant naistra,

Qui par sa langue seduira grande troupe;

Son bruit au regne d'Orient plus croistra.

Adolf Hitler est né le 20 avril 1889 en Autriche. Il est parti pour l’Allemagne quelques années plus tard et s’est fait connaître en partie grâce à ses discours enragés.

3. Les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki

Apres des portes & dedans deux cites,

Seront deux fleaux & oncques n'apperceu un tel;

Faim dedans peste, de fer hors gens boutes,

Crier secours au grand Dieu immortel.

Les 6 et 9 août 1945, les États-Unis ont largué deux bombes atomiques sur les villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki, tuant entre 110.000 et 300.000 personnes, selon différentes sources.

4. Les attentats du 11 septembre 2001

Enno-sigee feu du centre de terre,



Fera trembler au tour de Cite Neufve;

Deux grands rochiers longtemps feront la guerre,

Puis arethuse rougira nouveau fleuve.

Ici, évidemment, il s’agit de la ville américaine de New York qui, en 2001, a été frappée par les plus importants attentats dans l’histoire des États-Unis. Quatre attentats-suicides ont été perpétrés le même jour aux États-Unis, en moins de deux heures, par des membres du réseau djihadiste Al-Qaïda qui ont ciblé des bâtiments symboliques du nord-est du pays (dont les tours jumelles du World Trade Center). Plus de 3.000 personnes ont perdu la vie dans ces attentats.

5. Donald Trump commandant en chef?

Le grand bawler sans vergogne et audacieux.

Il sera élu gouverneur de l'armée:

La hardiesse de sa prétention.

Le pont brisé, la ville s'évanouit de peur.

S’agit-il ici de Trump? Peut-être, en tenant compte qu’en plus d’être Président, il est aussi le commandant en chef.

6. Pays occidentaux affaiblis, tensions entre l’Est et l’Ouest

Par deux fois hault, par deux fois mis à bas

L'orient aussi l'occident foyblira

Son adversaire apres plusieurs combats,

Par mer chassé au besoing faillira.

Finalement, ces lignes peuvent renvoyer aux tensions actuelles entre les États-Unis (Ouest) et la Russie (Est).