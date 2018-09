Un policier confisque 10.000 USD à un couple aux USA pour… une mauvaise réponse

Dans la ville de Charles Town, aux États-Unis, les policiers ont confisqué 10.000 dollars (environ 8.500 euros) à des touristes et ont refusé de leur rendre pendant trois mois, relate le site d'information nj.com.

En juin, Dimitrios Parlias et Tonya Smith se dirigeaient à Charles Town pour se rendre dans un casino. En quelques jours, le couple du New Jersey a gagné plus de 10.000 dollars. Un jour, leur automobile a été arrêtée par un policier dans une banlieue de la ville. D'abord, il a contrôlé le permis de conduire, puis, il a ordonné au conducteur de sortir de la voiture et a demandé combien d'argent le couple avait dans le véhicule. Mais l'homme a refusé de répondre estimant que de pareilles questions n'étaient posées en principe que par les voleurs et non les policiers.

Alors l'agent des forces de l'ordre a menotté Dimitrios Parlias, a fait quitter la voiture à sa femme enceinte et a appelé du renfort avec un chien pour rechercher des drogues. Malgré l'absence de mandat de perquisition, ils ont fouillé la voiture pendant deux heures. N'ayant pas trouvé de produits illicites, ils ont confisqué l'argent et les cartes cadeaux du casino, ne laissant au couple que deux dollars pour leur retour à la maison.

Pendant tout l'été, le couple a essayé de prouver sa bonne foi pour retourner l'argent gagné. Selon les lois de cet État américain, les autorités ont le droit de confisquer les possessions, s'il y a des raisons de soupçonner qu'elles puissent être utilisées pour violer la législation de l'État.

Les époux n'ont pas réussi à obtenir de réponse de la part de la police. Puis, les journalistes ont décrit ce cas dans la presse locale. Seulement après cela, la police a téléphoné aux victimes de ce contrôle et a retourné les biens confisqués, en expliquant qu'il avait enfin été prouvé que leurs actions ne présentaient pas d'intentions criminelles.