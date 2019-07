«Instinct de survie»: oubliée par les médecins elle accouche seule à l’hôpital de Lyon

Une patiente de l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, situé dans VIIème arrondissement de Lyon, a dû accoucher seule après avoir appelé en vain à l’aide, probablement oubliée par le personnel.

Après son arrivée à l’hôpital elle a été emmenée dans la salle d’accouchement où elle a attendu pendant deux heures l’arrivée d’un anesthésiste pour la péridurale.

«Je sens que le travail est de plus en plus difficile», a-t-elle témoigné au micro de RTL. «Je ne tiens pas debout. Je cherche désespérément la sonnette pour alerter, que je ne trouve pas. Et pendant une demi-heure j'ai hurlé, mais personne n'est venu».

Elle a donc dû accoucher seule de sa petite fille.

«Elle avait un peu le cordon autour du cou, donc je n'ai pas osé. Au bout de cinq minutes, je me suis dit qu'il fallait réagir, qu'il fallait faire quelque chose. Je suis sortie avec elle dans le couloir, avec le bébé dans les bras», a-t-elle raconté.

Tout est bien qui finit bien

Une fois sorties dans le couloir, elles ont été prises en charge par le personnel.

«Tout le monde est venu prodiguer les premiers soins. Je n'ai pas eu le temps de paniquer, mais je n'ai pas non plus réfléchi vraiment à ce qui se passait. Je pense que c'est l'instinct de survie qui s'est mis en route», a-t-elle indiqué à RTL.

«Nous avons pleinement conscience de l’épreuve qu’ont vécu les parents. Les équipes soignantes ne sont pas insensibles à ce qu’il s’est passé», a rapporté au Progrès l'hôpital, qui s’est excusé pour cette erreur à l’issue potentiellement dramatique. Une enquête interne a été ouverte.

La mère est prise en charge par deux psychologues, le bébé va bien.