Un Britannique sort après une soirée pour s’aérer et se retrouve… en France

Après une soirée bien arrosée à l’université d’Édimbourg, un étudiant a décidé de faire une promenade pour se débarrasser de sa gueule de bois. Mais il est arrivé en France, faisant un voyage de près de 1.200 km, relate le Mirror Online.

Selon le média, le jeune homme de 20 ans a parcouru près de 20 km en quittant une soirée mouvementée le 7 septembre. Quand il a compris qu’il s’était éloigné de sa ville, il a continué son chemin au lieu de faire demi-tour.

L’étudiant a commencé son trajet à Chester et est arrivé à la ville britannique de Poole, où il a embarqué sur un ferry qui l’a amené jusqu’au port français de Cherbourg-Octeville. Puis il a décidé de continuer son voyage et il a traversé la France via Rennes, Angers, Saintes et Bordeaux.

Ainsi, le site d’information indique que le jeune homme a l’intention d’atteindre la ville espagnole de Saint-Sébastien, d’où il veut revenir chez lui, au Royaume-Uni.

D’après ses dires, il dort dans une tente et finance lui-même son voyage.

«J'avais toujours eu envie d'aller à pied en Espagne, mais ce n'est que lorsque je me suis saoulé avec des amis le mois dernier que j'ai commencé mon trajet», a-t-il expliqué au média.

«Je n'étais pas sûr que ce soit légal, mais je savais que je devais me vider la tête», a-t-il ajouté.