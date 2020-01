Un chien récemment adopté sauve un chiot enseveli sous la neige

Un golden retriever et un chiot au poil hérissé, blottis l’un contre l’autre. Cette photo postée sur les réseaux sociaux a fait fondre le cœur des internautes. L’histoire qui lie ces animaux s’est jouée dans la ville russe de Bratsk, en Sibérie. Tous deux étaient encore dans la rue il n’y a pas si longtemps mais ont fini par trouver une famille. Et pour y parvenir, il a fallu que l’un des deux vienne aider l’autre.

Charlik, un golden retriever et ancien chien d’élevage a tout vu au cours de ses dix ans d’existence. Ses ex-propriétaires l’ont maltraité et battu avant de le mettre à la rue, raconte sa nouvelle maîtresse Svetlana au quotidien russe Komsomolskaïa Pravda. Le canidé a ensuite été placé dans un refuge qui a publié sa photo sur Internet. Un regard sur cette image a suffi à Svetlana pour sentir que ce chien devait devenir le sien.

C’est ainsi qu’il y a deux mois elle a accueilli Charlik chez elle. Et le hasard lui a offert une nouvelle chance de sauver une vie canine, cette fois avec l’aide de son retriever.

Lorsque le fils de Svetlana est allé promener Charlik et leur autre chien, il a remarqué que tous deux se sont soudainement précipités pour creuser dans la neige. «Il s’est approché et a vu un chiot qui grelottait. On l’a déterré, puis rapporté chez nous. Les deux chiens sont tout simplement tombés amoureux de ce petit! Il faisait la loi dans la maison et ils obéissaient. Il est drôle, avec du caractère».

La famille a posté une photo du chiot sur les réseaux sociaux et ses nouveaux propriétaires ne se font pas attendre.