Une tortue survit à un chacal mais finit dévorée par un ratel – vidéo

Les ratels sont connus pour leur ténacité et leur intrépidité. L’un d’eux en a fait la preuve sur une vidéo qui le montre faire face à une tortue qu’il parvient finalement à manger en pénétrant sous sa carapace avec ses griffes.

La scène s’est déroulée dans la réserve nationale du Masai Mara au Kenya. Dans un premier temps, la tortue en question a réussi à se cacher d’un chacal qui a tenté de la manger. Face à ce danger imminent, sa carapace solide lui a permis de se protéger du prédateur.

Un adversaire implacable

Ce ne fut cependant pas le cas avec le ratel. Possédant de longues griffes, il n’a pas eu de peine à en extirper sa chair tendre.

Les ratels sont largement répandus en Afrique et en Asie. La longueur de leur corps atteint près de 77 centimètres et leurs pattes avant sont dotées de griffes longues et puissantes. C’est un prédateur agressif qui attaque même des animaux de grande taille come l’antilope ou le buffle.