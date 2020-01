Un coyote happe le fils de cet homme par la capuche, il le tue à mains nues

Un Américain a tué un coyote à mains nues après que celui-ci a attrapé son fils de deux ans et l'a traîné au sol. Il s’est avéré ultérieurement que l’animal avait la rage.

Un habitant du New Hampshire, aux États-Unis, est devenu fou de rage en voyant un coyote attraper son fils de deux ans par la capuche de sa veste et le traîner au sol. Il s’est précipité à son secours et a attaqué l’animal.

Après que le coyote l’a mordu deux fois alors qu'il tentait de le repousser, l’Américain a utilisé son poids pour l'étouffer tout en tenant sa gueule fermée, a-t-il indiqué dans un e-mail transmis à CNN.

Il a déclaré qu'il n'avait «jamais blessé un animal, donc c'était une expérience étrange». Selon lui, il lui a fallu environ 10 minutes pour le tuer. «J'ai pu mettre sa tête dans la neige et passer ma main autour de son museau pour qu'il ne puisse plus me mordre», a-t-il raconté.

Son fils n'a pas été blessé.

La rage se propage?

Le coyote a depuis été testé positif à la rage, ont déclaré les autorités qui pensent que d’autres animaux dans la région d'Exeter pourraient être également contaminés.

La rage est un virus qui touche les mammifères. Lorsqu'un animal infecté mord un être humain, la maladie se transmet de la salive à la plaie ouverte et aux nerfs, puis le virus pénètre jusqu’au cerveau et à la moelle épinière. Les experts recommandent de consulter un médecin pour un traitement post-exposition peu de temps après le contact avec un animal infecté, avant une issue fatale.