En période de pandémie, un pâtissier lance le «choconavirus» - photo

En période de pandémie de Covid-19 et de confinement général, un pâtissier a trouvé une idée plutôt originale pour sa dernière création. La photo a été partagée par une internaute mardi 31 mars. Oseriez-vous goûtez ce gâteau en forme de coronavirus?

L’humour de ce pâtissier ne s’arrête pas là. Vendu 3,95 euros pièce, le «choconavirus» est proposé à côté d’une boîte de «J’sais pas». D’autres commerces se sont inspirés des maladies infectieuses, comme en témoigne ce gâteau montrant un visage portant un masque chirurgical.

Dans le même style 😭😭😭 pic.twitter.com/SLy1E4HRlh — H J S (@HJSparis) April 1, 2020

Le «coronaburger» au Vietnam

À Hanoi, la capitale vietnamienne, un restaurateur tente de remonter le moral de ses clients en vendant le «coronaburger» dont le pain, légèrement coloré en vert, présente la forme d’un virus. Le pays est encore relativement épargné par la pandémie, avec 212 cas et aucun mort sur son territoire, selon le bilan du 1er avril.

«Ça a commencé comme une blague. On s’est dit que si l’on pouvait manger quelque chose en forme de coronavirus, on en aurait moins peur», a expliqué le propriétaire du restaurant. «Le coronavirus est un virus très dangereux et en mangeant ce burger sous cette forme, c'est comme si on avait déjà vaincu ce virus», a commenté un client.