Un trait de lumière apparaît dans le ciel belge, voici l'origine de ce phénomène - vidéo

Mercredi 22 avril, SpaceX, la société spatiale d’Elon Musk, a lancé 60 satellites dans le cadre du projet Starlink, afin d’augmenter la couverture et la vitesse d’Internet même dans les zones les plus reculées. Au total, quelque 12.000 d’entre eux devraient être envoyés d’ici 2025. Leur passage, aux alentours de 22 heures, était visible depuis plusieurs pays européens, et le ciel belge bien dégagé à ce moment-là a donné lieu à de nombreuses photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

La série de satellites #Starlink vient de passer au-dessus de nos têtes. Un spectacle rare. #SpaceX pic.twitter.com/oG3dur08pN — Matthieu Matthys (@MatthieuMatthys) April 23, 2020

Il s’agissait du quatrième lancement de cette année et le septième depuis le début du programme, a précisé le site 7sur7. Un spectacle similaire était bien visible samedi dernier depuis le sol français.

Ce samedi soir aux alentours de 22h d'étranges points lumineux ont traversés le ciel en France, faisant réagir beaucoup d'internautes.



C'était une série de satellites de #SpaceX pour la constellation #Starlink visant à déployer Internet depuis l'espace.pic.twitter.com/teklAsQbKa — ΛCTU𝗦𝗣𝗔𝗖𝗘𝗫 🚀 (@actuspacex) April 19, 2020

Des signalements d’OVNI

Le lancement a également donné lieu à de nombreux signalements d’OVNI en Belgique. En effet, l’association belge d’observation des OVNI a reçu 70 signalements sur le week-end du 18 et 19 avril, et 241 rien que pour l’année 2020, a rapporté Le Soir. La majorité d’entre eux concernaient évidemment les satellites Starlink.

Une nuisance pour l’observation spatiale?

Le lancement de ces satellites n’a pas fait le bonheur de tous. Certains astronomes avaient émis des réserves sur le lancement d’un nombre si important de satellites, ce qui gênerait leur travail en raison de la pollution lumineuse qu’ils émettent.

Mais selon un communiqué de l’entreprise spatiale, les satellites récemment lancés sont enduits de peinture noire pour réduire leur réflexion à la lumière du Soleil. Leur altitude a également été revue, ils ont été déployés à 650 kilomètres plutôt que les 1.300 prévus, également pour une réflexion solaire plus faible.

Le PDG de SpaceX a finalement précisé dans un tweet que l’angle des panneaux solaires de ces appareils allait être modifié afin de réduire au maximum leur visibilité. Ils sont également équipés d’un pare-soleil pour «éliminer l’envoi de lumière directement de la Terre».