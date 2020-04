Comme dans un film: un espèce rare de requin surgit devant leur bateau vidéo

On dirait une scène des Dents de la mer. Lors d’une pêche près des Îles Anglo-Normandes, deux Britanniques sont tombés sur un requin rare et ont pu filmer cette rencontre inoubliable, rapporte le Mirror. Après quelques tentatives de pousser le bateau, le squale a laissé les pêcheurs en paix.

Cette journée de pêche au goberge près des Îles Anglo-Normandes restera sans doute gravée dans la mémoire de Brandon La Touche et Paris Broe-Bougourd. À bord de leur embarcation, le pêcheur professionnel et son assistant ont en effet rencontré un requin marsouin, également appelé veau de mer, raconte le quotidien The Mirror. Les deux Britanniques ont pu filmer le squale tourner autour de leur bateau.

«C'était intimidant»

Cette espèce de requin, parent du fameux grand requin blanc, a tourné autour du bateau à plusieurs reprises et a même tenté de le renverser avant de perdre tout intérêt et de repartir, laissant les hommes sains et saufs.

«C'était intimidant et je me sentais un peu tremblant quand j'ai vu l'aileron au début, mais le requin n'était pas du tout agressif et n'était même pas intéressé par nos poissons», a-t-il confié au média.