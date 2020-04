Une femme enceinte sauve à mains-nues un serpent de près de deux mètres – vidéo

Tawney Rauch, une Américaine enceinte de sept mois, a secouru un serpent de près de deux mètres qui lui barrait la route, rapporte la chaîne KTVK lundi 27 avril.

Un serpent non venimeux

Alors qu’elle revenait de l’épicerie à bord de son véhicule, Tawney Rauch a aperçu le reptile sur l’asphalte. Elle est alors descendue de sa voiture dans l’espoir de prendre une photo mais un autre véhicule est arrivé. Elle a donc enlevé sa sandale et s’en est servie pour attraper l’animal, afin de l’évacuer hors de la route.

Tawney Rauch a par la suite appelé son mari, lui demandant si elle pouvait ramener le serpent à leur domicile, ce que celui-ci a accepté. Le couple a ensuite relâché l’animal dans la nature, loin de leur maison.

L’Américaine explique qu’elle savait que le reptile était un serpent-taupe et non un serpent à sonnette, plus dangereux.

«Ce sont des serpents impressionnants, et je crois que les gens devrait prendre en considération la connaissance du désert et des animaux, car vous pouvez en vérité les secourir beaucoup plus souvent qu’on ne le pense», a-t-elle déclaré à KTVK.