Un python engloutit un coq et se fait trahir... par ses pattes - vidéo

Un fermier a eu une belle frayeur le 6 mai dans la province de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est de la Thaïlande, en allant nourrir ses coqs. Un python birman de près de deux mètres qui s’était introduit dans le poulailler tentait d'avaler un coq sous les yeux du propriétaire. Une vidéo a été publiée par Newsflare et diffusée sur Youtube.

«Je suis allé au poulailler pour nourrir mes coqs. Il y avait beaucoup de bruit. J'ai remarqué que l'un d'eux manquait et je crains le pire. C'est alors que je suis tombé sur le serpent à l'extérieur [de l’enclos, ndlr] avec l'un de mes oiseaux», raconte le fermier.

La séquence montre le reptile, un coq presqu'entièrement avalé dans la gueule, alors qu’un agent des secours le manipule délicatement par la queue.

Le reptile relâché dans la nature

Selon le site Newsflare, les secours ont réussi a libérer l'oiseau et relâché le serpent de 1.8 mètre dans la nature.

Le python birman est l'un des plus gros serpents au monde. Le plus grand rencontré jusqu’ici mesure 5,74 mètres. Il se nourrit de mammifères, d’oiseaux et de reptiles. L’espèce se rencontre dans le sud du Népal, en Inde, au Bangladesh, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Viêt Nam, dans le sud de la Chine et en Indonésie.