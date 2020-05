Elle se fait surprendre par un python dans ses toilettes en pleine nuit

Une octogénaire de Brisbane, en Australie, a eu la peur de sa vie en découvrant fin avril au beau milieu de la nuit un serpent dans ses toilettes, rapporte le Courrier Mail.

La femme a appelé un chasseur de serpent professionnel pour s’en débarrasser. Arrivé sur les lieux, le spécialiste a capturé le reptile avant de le relâcher dans la nature. Selon lui, il s'agissait d'un python tapis de 1,52 mètre.

Il a déclaré au quotidien que le serpent avait probablement réussi à se glisser dans les toilettes par un tuyau cassé, à la recherche de nourriture.

«J'ai tiré la chasse d'eau plusieurs fois et il est sorti. J'allais faire une vidéo, mais il a commencé à bouger donc j'ai dû agir vite».

Des cas de plus en plus fréquents dans la région

Le chasseur de serpent a affirmé que depuis le début des mesures de confinement , la popularité de ses services a considérablement augmenté. «De plus en plus de gens restent chez eux, donc ils ont plus de temps pour remarquer les serpents dans leur cour ou autour de la maison», a-t-il déclaré.

Le python tapis est une espèce de grands serpents non venimeux qui se rencontre principalement en Australie, en Nouvelle-Guinée, dans l’Archipel de Bismarck et sur les îles Salomon du nord. Il peut mesurer jusqu’à quatre mètres et peser 15 kilos.