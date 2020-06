Les efforts désespérés de plongeurs pour libérer un requin-baleine d’une corde – vidéo

Des plongeurs thaïlandais ont été filmés en train de porter assistance à un requin-baleine pris dans un cordage. L’animal a été blessé à la queue et pourrait ne pas survivre.

Des plongeurs thaïlandais ont partagé la vidéo d’un requin-baleine en détresse, rapporte l’agence Reuters ce mardi 16 juin. L’animal a été repéré au large de l’île de Koh Tao, dans le golfe de Thaïlande.

Les images le montrent essayant de se défaire d’une corde en nylon, attachée à sa queue. Les plongeurs ont tenté de lui venir en aide, armés d’un petit couteau, mais ils ne sont pas parvenus à couper l’épais cordage, rapporte Reuters.

Une blessure mortelle?

La raison pour laquelle la corde s’est enroulée autour de la queue de l’animal reste inconnue. Mais le requin-baleine semble avoir été gravement mutilé dans cette mésaventure.

Le plongeur Sarakorn Pokaprakan, qui a filmé les images, a déclaré à Reuters que le poisson ne se remettrait probablement pas de ses blessures. Il regrette de ne pas avoir eu un plus gros couteau à sa disposition pour couper le cordage. Des moyens ont été déployés par les autorités pour retrouver la trace de l’animal.

Les requins-baleines, inoffensifs pour l’Homme, sont considérés comme les plus gros poissons au monde. La plupart des spécimens mesurent entre 5,5 et 15 mètres et pèse une vingtaine de tonnes, rappelle Reuters.