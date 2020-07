Un ours noir s’invite dans un jardin et fait la sieste dans une piscine pour enfants - vidéo

Arrosant des fleurs dans son jardin en Virginie, une Américaine a eu la surprise de découvrir le 19 juillet un gros ours noir se reposant dans la piscine. L'animal y a fait la sieste pendant environ une heure avant d'être chassé par le bruit des petits-enfants de la femme arrivant avec des chiens.

Une habitante de Virginie a découvert le 19 juillet dans son jardin, en arrosant des fleurs, un gros ours noir qui s’apprêtait à se reposer dans la piscine pour enfants, rapporte CNN.

«Il a erré dans le jardin avant de s’approcher de la piscine. Il a d’abord plongé sa grosse patte dans l'eau puis est monté dedans et s'est allongé. Il semblait si content et rafraîchi», a-t-elle déclaré à CNN.

La femme a indiqué qu'elle s'était elle-même installée dans une chaise près de la porte de sa maison pour l'observer. L'animal est resté dans la piscine à se détendre et à faire la sieste pendant environ une heure avant d'être chassé par le bruit de ses petits-enfants arrivant dans son allée avec leurs chiens.

Une photographe ravie

La femme prend des photos de la faune dans son jardin depuis 12 ans, car sa maison est isolée et proche de la forêt nationale George Washington à Fort Valley.

Elle est donc habituée à avoir des visiteurs à fourrure, notamment des cerfs, des renards et des ours. C’était cependant le plus gros qu’elle ait vu cette année.