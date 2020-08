Une planche de surf perdue traverse l’océan Pacifique avant d’être retrouvée

Une planche de surf perdue par un résident à Hawaï a été retrouvé de l’autre côté de l’océan Pacifique, aux Philippines. La planche a dérivé sur près de 8.400 kilomètres. Son ancien et son nouveau propriétaire se sont liés d’amitié.

Une planche de surf perdue a refait surface après un périple à travers l’océan Pacifique, rapporte Hawaii News Now.

Doug Falter, un résident hawaïen, a en effet égaré sa planche en 2018, lorsque la corde qui la reliait à sa jambe s’est brusquement rompue. Dépité, le surfeur s’est alors tourné vers les réseaux sociaux, dans l’espoir qu’un autre résident des îles hawaïennes puisse retrouver sa monture fétiche. En vain.

Et pour cause, la planche a en réalité continué sa course sur près de 8.400 kilomètres, jusqu’aux Philippines! C’est là que des pêcheurs l’ont retrouvée une nuit dans leur filet. Ne sachant qu’en faire, ils l’ont finalement vendue à Giovanne, un instituteur qui voulait apprendre à surfer.

Une deuxième vie

Giovanne a pu remonter jusqu’au propriétaire originel de la planche grâce au logo du fabricant qui l’a aiguillé vers Doug Falter. Les deux hommes ont commencé à lier une amitié autour du surf, à des milliers de kilomètres de distance.

«Nous avons été en contact et il veut que j'envoie des magazines de surf pour stimuler les enfants, pour qu'ils apprennent à mieux lire l'anglais. Je pense qu'il ne sait rien du surf […]. Il semble cependant intéressé. Je lui ai envoyé des clips YouTube expliquant comment surfer», raconte Doug Falter au site spécialisé Surfline.com.

Le résident hawaïen ajoute qu’il a d’abord été tenaillé entre la déception d’avoir perdu sa planche et le plaisir de voir quelqu’un d’autre s’en servir pour apprendre le surf. Mais il a désormais tourné la page et se dit ravi que l’objet puisse vivre «une seconde vie».