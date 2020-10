Burger King réclame une étoile au Guide Michelin, qui va envoyer un inspecteur

Les branches belge et luxembourgeoise de la chaîne de restauration américaine se sont lancées dans une campagne de publicité accompagnée d’une pétition en vue d’obtenir une étoile au Guide Michelin. Elles estiment que leur nouveau «Master Angus burger» est digne de figurer dans la prochaine édition du guide gastronomique.

«On la mérite, cette étoile, non?», interroge la nouvelle campagne publicitaire de Burger King en Belgique et au Luxembourg. Ces branches de l’enseigne américaine ont même lancé une pétition en ligne afin d’obtenir la reconnaissance du Guide Michelin grâce à leur nouveau «Master Angus burger» pour lequel elles ont «visé très haut sur la qualité».

«Oui on l’admet, étoilé ne rime pas avec Burger King», indique le texte de la pétition. Faute de proposer des «couverts en argent massif» et une «nappe en satin de coton», la chaîne de restauration rapide mise sur «l’hypnotique parfum d’un patty angus parfaitement grillé à la flamme» et le «tourbillon de goûts» du nouveau hamburger.

Burger King se targue également de «mets d’exception prêts en cinq minutes» et ce «garanti sans réservation trois mois à l’avance», rappelant qu’aucun restaurant figurant dans le fameux livre rouge ne propose un tel service.

Le Guide Michelin répond

Les responsables du Guide Michelin ont néanmoins pris au sérieux cette demande, réagissant sur Facebook à la publication de Burger King Luxembourg. «Qui a dit qu’il nous fallait des couverts en argent? Prêt pour la dégustation et l’évaluation d’un inspecteur du Guide Michelin», ont-ils écrit.

Le guide a également rappelé les critères pris en compte: «qualité des produits», «maîtrise des cuissons», «harmonie des saveurs» ou encore «personnalité du ou de la chef.fe». Il faudra désormais attendre le 11 janvier 2021 pour découvrir si la chaîne de fast-food figure dans la prochaine édition belge et luxembourgeoise du célèbre Guide.