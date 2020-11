Un requin-pèlerin de 3 mètres capturé accidentellement dans les Pyrénées-Orientales

Un requin-pèlerin de trois mètres, une espèce classée comme menacée et vulnérable, a été capturé accidentellement entre Argelès et Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Les pêcheurs l’ont ensuite relâché.

Des pêcheurs ont capturé accidentellement un requin-pèlerin entre Argelès et Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, rapporte le 4 novembre L’Indépendant.

Selon le média, cette prise exceptionnelle s’est faite près du rivage par accident.

Le squale de plus de 200 kilogrammes, mesurant près de trois mètres de long et inoffensif pour l’Homme, est fiché comme espèce menacée et vulnérable. Il a donc été libéré des mailles et relâché.

Comme l’indique la source, le cétacé est dénué de toute agressivité et se nourrit essentiellement de plancton, algues et autres micro-organismes marins.

L’Indépendant précise que ce requin semblait être en quête de nourriture quand il s’est retrouvé à proximité des criques de Porteils, entre Argelès et Collioure.

Une capture inattendue

«C’était super lourd, nous nous sommes mis à trois pour le remonter, puis le hisser à bord. Il était empêtré dans le filet. Nous avons fait au plus vite pour le délivrer et le remettre à l’eau. Il semblait un peu sonné, puis il a filé tranquillement», a raconté au média l’un des pêcheurs.

La source indique que ce spécimen peut atteindre 12 mètres de long et est le second plus grand poisson recensé, après le requin-baleine.