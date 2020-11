Le caméo de Donald Trump dans Maman, j'ai encore raté l'avion! expliqué par le réalisateur

Donald Trump a fait un caméo dans Maman, j'ai encore raté l'avion! grâce à un ultimatum lancé à l'équipe de tournage, a déclaré Chris Columbus, réalisateur de ce film sorti en 1992 dans une interview accordée le 12 novembre à Insider.

«La seule façon dont vous pouvez utiliser le Plaza est si je suis dans le film», avait-il déclaré à Columbus.

Une scène appréciée par le public

Cette condition a été respectée, le Plaza Hotel appartenant à l'époque à Trump. La scène a même été conservée car le public l’avait appréciée lors de la projection test.

«Mais il s’est vraiment battu pour se retrouver dans le film», a conclu auprès du média le réalisateur.

Outre Maman, j'ai encore raté l'avion!, Trump est apparu dans des films des années 90 tels que L'Associé, Les Chenapans, Zoolander, L'Amour sans préavis, Eddie, dans les séries Sex in the City, Le Prince de Bel Air, The Job, Suddenly Susan, Spin City et Une nounou d'enfer.