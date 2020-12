Il fait un salto arrière dans l’enclos des rhinocéros pour son compte TikTok - vidéo

Un acte qui aurait pu mettre en danger des vies humaines, selon le Zoo de Singapour. Un blogueur s’est invité dans l’enclos des rhinocéros afin d’y réaliser un salto arrière sous le nez des animaux, et ce rien que pour en publier la vidéo sur son compte TikTok.

Un jeune tiktokeur s’est infiltré dans l’enclos des rhinocéros du Zoo de Singapour afin d’y faire un salto arrière, tout près des animaux, et en publier la vidéo sur son compte.

En effet, sur la séquence supprimée plus tard depuis TikTok, il est possible de voir le jeune influenceur à quelques mètres des rhinocéros en train de réaliser sa figure puis revenir dans la section des visiteurs en un saut.

La police a ouvert une enquête en lien avec cet incident qui s’est déroulé le 17 décembre, a déclaré The Straits Times.

Le zoo dénonce un «acte extrêmement dangereux»

Sur sa page Instagram, le Zoo de Singapour a condamné cette effraction, la qualifiant d’«acte imprudent et insensé, lequel est socialement irresponsable, extrêmement dangereux et tout simplement irrespectueux envers la faune et les animaux».

Et de conclure que de tels actes peuvent mettre en danger des vies.