Un classement insolite note «l’honnêteté» des villes du monde, Paris presque dernière

Habituellement spécialisée dans le secteur de l’automobile, l’entreprise allemande Twinner a décidé d’établir un classement original des villes, puisqu’il compare leur niveau d’honnêteté. La méthode sort également de l’ordinaire: sont évalués ici la réputation des concessionnaires automobiles aux côtés du «test du portefeuille», de la transparence du gouvernement, de l’économie et de la société.

Pour cela, Twinner a sélectionné 75 villes dont les données sont à la fois accessibles et comparables pour effectuer ce genre de répartition. Certaines situées en Chine, en Inde et en Amérique latine ne sont donc pas présentes non pas par manque d’honnêteté, mais par manque de données, précise le site.

Sur un total de 100 points, la ville suisse de Zurich obtient le score maximal et occupe donc la première place, suivie de Tokyo et d’Adelaïde (Australie). C’est par ailleurs à Zurich, Tokyo et Phoenix (États-Unis) que le plus de portefeuilles ont été rapportés. 17.000 de ces objets «perdus» avaient été déposés partout dans le monde en 2019 par des chercheurs afin de déterminer où les citoyens sont le plus honnêtes.

Villes françaises

Il faut cependant arriver à la 37e place pour voir apparaître la première ville française: Lille. Lyon, Toulouse occupent respectivement la 49e et 55e place. Paris se trouve encore plus bas à la 69e place, tandis que le classement est clos par Madrid.

La capitale française s’illustre par un score de 64,8 pour ses concessionnaires automobiles, le minimum étant de 50. Son score est également assez faible sur la «perception des vols» (74,6) et son «honnêteté civique» (78,1), révélant un mauvais résultat sur le test du portefeuille. Elle fait en revanche bien mieux sur la transparence économique (87,2) et la transparence du gouvernement (85,7).